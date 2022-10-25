Сделано заявление о возвращении Галкина* в Москву

В обществе осудили побег Аллы Пугачевой и Максима Галкина* за границу. Поклонники артистов обескуражены — почему знаменитости в трудное для нашей страны время так поступили.

Однако Отар Кушанашвили придерживается другого мнения. Блогер в принципе старается защитить звездную чету от нападок. Журналист уверен, что его товарищ еще вернется в Москву.

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«Кто готов поспорить, что Максим туда вернется? Придется писать «Распушивши хвост», — заявил Отар в соцсетях.

* По решению Министерства юстиции РФ включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.