Раскрыта конспирация Галкина* за границей: охранник всегда рядом, полная проверка персонала

Юморист Максим Галкин* явно переживает за свою жизнь, усложнив требования к своей безопасности.

Теперь в райдере артиста обязательным требованием стоит личный профессиональный охранник, который должен быть рядом с ним всегда и везде, начиная с аэропорта.

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Кроме того, обязательна предварительная проверка ресторанов, в которых собирается поесть артист. Сотрудники не имеют права говорить о его визите никому: ни до, ни после посещения заведения комиком. Все должны быть проверены на «болтливость» и ни в коем случае не беседовать с комиком во время обслуживания.

Ключ от гримерки должен находиться исключительно у самого Галкина*, а также у его директора.

Кроме того, Максим Галкин* требует, чтобы о заказчиках для частных вечеринок ему давали полный отчет: кто он, кто его родственники и каких взглядов тот придерживается. Не дай бог рассмешить кого-то «не того»!

* По решению Министерства юстиции РФ включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.