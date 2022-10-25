Канье Уэст нанял победоносного адвоката Джонни Деппа, но они не сработались

Не сработались.

21 октября западные СМИ сообщили, что скандальный рэпер Канье Уэст нанял адвоката Камиллу Васкес — ту самую, что помогла Джонни Деппу выиграть суд у Эмбер Херд, — чтобы она вела его дела. И уже 24-го числа прошла новость, что их сотрудничество распалось.

Именитый юрист отказалась работать с эпатажным артистом, потому что он в последние дни негативно высказывается в социальных сетях относительно евреев и успел прослыть антисемитом.

Камилла заявила своим коллегам по фирме Brown Rudnick, что не станет работать с такой одиозной личностью. Компания решила продолжить сотрудничать с Канье, но только если тот откажется от своих антисемитских заявлений в Twitter. Гордый рэпер не пошел на такие условия и уволил адвокатскую контору.

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