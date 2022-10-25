18-летний виски и бутерброды с колбасой: какие пищевые пристрастия проявляет Галкин* на гастролях

Райдер Максима Галкина* за границей обнародовал Telegram-канал Mash. Артист, с одной стороны, просит простые вещи, а с другой — проявляет удивительную требовательность.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Это касается и его пищевых пристрастий в том числе. Например, в свою гримерку во время концертов он просит принести ему по два бутерброда с колбасой и сыром. Но при этом желает подсластить жизнь в виде виски 18-летней выдержки.

Также ему необходимы фрукты на тарелке, но обязательно не нарезанные. Питаться артист желает только в люксовых ресторанах и обязательно с личными проверенными официантами и другими сотрудниками, которые никому не скажут, что он с командой посещал заведение.

Ну и вишенка на торте — обязателен на гастролях личный повар.

* По решению Министерства юстиции РФ включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.