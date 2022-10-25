«Срамота, в трусах все видно»: любовница Тимати показала свои прелести крупным планом

Тимати души не чает в своей новой возлюбленной Валентине Ивановой и частенько возит ее в путешествия. Сейчас девушка отдыхает в очередном отпуске.

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Девятнадцатилетняя модель не рассказывает, где именно находится, однако активно делится с поклонниками пляжными снимками.

На новом фото красотка позировала в лифе с анималистичным принтом и черных плавках. Она удобно прилегла на шезлонг и крупным планом запечатлела свою пышную грудь, тонкую талию и рельефный пресс.