«Срамота, в трусах все видно»: любовница Тимати показала свои прелести крупным планом

Тимати души не чает в своей новой возлюбленной Валентине Ивановой и частенько возит ее в путешествия. Сейчас девушка отдыхает в очередном отпуске.
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Девятнадцатилетняя модель не рассказывает, где именно находится, однако активно делится с поклонниками пляжными снимками.
На новом фото красотка позировала в лифе с анималистичным принтом и черных плавках. Она удобно прилегла на шезлонг и крупным планом запечатлела свою пышную грудь, тонкую талию и рельефный пресс.
Валентина Иванова. Фото: соцсети
Многие пользователи восхитились формами Валентины, однако нашлись и такие, которые сочли снимок слишком вызывающим.
«Зачем так близко показывать свое тело? Красивая, да, но это выглядит пошло»; «Срамота, в таких трусах все видно. Еще и ноги раздвинула»; «Такими темпами Тиман тебя быстро бросит»; «Что вы набросились, завистники? Роскошная фигура, почему бы и не похвастаться», — написали они.