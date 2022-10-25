«Начался «коридор затмений»: Кудрявцева рассказала, что будет делать в этот период

Лера Кудрявцева призналась, что верит в астрологию, с помощью которой мечтает изменить мир к лучшему. Согласно теории о звездах, наша планета вступает в «коридор затмений» 25 октября, когда произойдет солнечное затмение. И закончится 8 ноября лунным затмением.

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«Начался «коридор затмений». Думаем о хорошем. Мы — энергия!» — написала в своем телеграме Кудрявцева.

Ведущая намерена посылать позитивные желания в космос в ближайшие дни, полагая, что в этот период сбывается загаданное о хорошем.