Астролог Василиса Володина заявила своим поклонникам, что ее прогнозы по знакам зодиака отлично работают.

Хороший пример — ситуация с Антоном Красовским, который наговорил непростительные вещи об украинских детях, вызвав ужас у российской общественности. Певица Юлия Чичерина рассказала, что накануне журналиста чуть не убили, и он пережил сильнейший стресс.

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Василиса Володина сказала, что предсказывала эту ситуацию с Антоном Красовским, который родился под знаком Рака.

«Если у Вас есть дети — будьте готовы к сюрпризам с их стороны. Если детей нет, то вы и сами способны устроить себе сюрприз в виде экстремальных итогов какого-то развлечения», — говорила ранее в своем прогнозе Володина.

Астролог подчеркнула, что прогнозы нужно воспринимать не буквально, а символически.