Галкин* снизил стоимость своих корпоративов на 20 тысяч евро

Максим Галкин* снизил стоимость своих услуг на корпоративах. Напомним, в настоящий момент юморист покинул Россию и зарабатывает в зарубежных странах на жизнь.

По данным Telegram-канала Mash, которому стал доступен обновленный райдер мужа Аллы Пугачевой, теперь Максим Галкин* готов выступить на корпоративе за 100 тысяч рублей, понизив стоимость своих услуг на 20 тысяч евро.

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Однако работать муж Аллы Пугачевой согласен исключительно по предоплате в 100%. Билеты на самолет для артиста и его команды тоже должны покупать заказчики, а также обеспечивать его личной охраной, носильщиками, поваром и официантами.

Членам его коллектива нужно также заплатить по 500 долларов в сутки на еду, либо обеспечить питание в ресторанах.

* По решению Министерства юстиции РФ включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.