«Просто дура!»: по умственным способностям юлящей Брежневой хлестко прошлась Жигалова

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Как рассказала Жигалова, до февральских событий Брежнева попросила журналистов не называть ее украинской певицей, дескать она артистка мира, но не этой страны. А уже через год стала петь песню «Вышиванка» на украинском языке.

«Что она, память потеряла? Забыла, из какой она страны?» — удивилась Жигалова.

Журналистка добавила: «Вера Брежнева просит не называть ее Верой Брежневой, и теперь она просто Vera. Просто Вера? «Просто дура» еще можно назваться и в следующий раз можно не объясняться, когда вновь потеряешь память и забудешь, из какой ты страны, а еще где и для кого пела!»