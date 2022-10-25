Брухунова рассекретила самый ценный подарок от 77-летнего Петросяна

Татьяна Брухунова в беседе с поклонниками в своем микроблоге как-то выдала правду о семейном бюджете, уточнив, что у них с мужем все общее, как и у всех нормальных супружеских пар. Траты, вложения, горести и радости - они делят поровну, как это принято у супругов.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Также молодая жена юмориста рассекретила самый ценный подарок от Евгения Петросяна. И этот дар никак не связан с материальной стороной.