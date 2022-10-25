Брухунова рассекретила самый ценный подарок от 77-летнего Петросяна

Татьяна Брухунова в беседе с поклонниками в своем микроблоге как-то выдала правду о семейном бюджете, уточнив, что у них с мужем все общее, как и у всех нормальных супружеских пар. Траты, вложения, горести и радости - они делят поровну, как это принято у супругов.
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Также молодая жена юмориста рассекретила самый ценный подарок от Евгения Петросяна. И этот дар никак не связан с материальной стороной.
Татьяна Брухунова с сыном Ваганом. Фото: соцсети
«Не уверена, что про человека можно сказать: подарок. Но Ваган послан нам Богом. В этом я уверена на все сто процентов», - отметила Татьяна.
Ранее мы писали, что жена Евгения Петросяна отдала сына на пилатес для малышей.