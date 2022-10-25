«Кошмар! Гроба на лице было мало»: сын Яковлевой ужаснул новой татуировкой

Многие пользователи посчитали, что Денису давно пора забыть дорогу в тату-салоны.

«Какой ужас! Сколько можно мучить свое тело?»; «Слушала его интервью как-то, вроде умный парень, а творит такую фигню»; «Зачем такую жесть делать? На человека уже не похож»; «Кошмар! Гроба на лице было мало, теперь еще дырища на шее», — написали они.

Напомним, недавно Шальных решил свести с лица рисунок в виде гроба. Парень признался, что об этом его попросила знаменитая мама.