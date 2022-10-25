«Кошмар! Гроба на лице было мало»: сын Яковлевой ужаснул новой татуировкой

К двадцати девяти годам сын Елены Яковлевой Денис Шальных покрыл практически все свое тело татуировками. Однако, останавливаться звездный наследник не планирует.
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На своей странице в соцсети молодой человек продемонстрировал очередной рисунок: черную дыру на шее.
Денис Шальных. Фото: соцсети
Многие пользователи посчитали, что Денису давно пора забыть дорогу в тату-салоны.
«Какой ужас! Сколько можно мучить свое тело?»; «Слушала его интервью как-то, вроде умный парень, а творит такую фигню»; «Зачем такую жесть делать? На человека уже не похож»; «Кошмар! Гроба на лице было мало, теперь еще дырища на шее», — написали они.
Напомним, недавно Шальных решил свести с лица рисунок в виде гроба. Парень признался, что об этом его попросила знаменитая мама.