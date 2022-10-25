Сбежавший внук Пугачевой впервые вышел на связь и сделал заявление: «Сквозь эту ересь»

Никита Пресняков с середины сентября перестал появляться на светских тусовках в России и исчез из соцсетей, спровоцировав слухи о своем побеге из страны.

Позже они подтвердились – артиста подловили на камеру в Лос-Анджелесе, где он отрывался без жены. Видимо, музыкант все-таки решил пожить у мамы Кристины Орбакайте в США пока не пройдет сложный период в родном отечестве.

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Ну а сейчас Никита Пресняков понял, что прятаться уже бесполезно и впервые за долгое время вышел на связь с поклонниками в соцсетях. Он посоветовал к просмотру шоу «МузЛофт», автором которого является Стас Ярушин. Звезде «Универа» внук Аллы Пугачевой сдела заявление о своей миссии в этой жизни.

«Я готов всего себя отдавать! Даже если я занимался бы не медийными делами, то все равно большая аудитория меня знала, что-то обо мне говорили. И обо мне бы писали. Я родился в этом. Раз я уже попал в такую ситуацию, надо делать что-то настоящее. Пробивать свой путь, просачиваться сквозь эту ересь», — сказал Никита Пресняков.