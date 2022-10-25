Уже с блондинкой? Гела Месхи появился на публике с таинственной красоткой после слухов о романе с Земцовой

В Сети бурно обсуждают личную жизнь бывшего мужа Екатерины Климовой. Напомним, что у пары есть общая дочка Белла. Девочка в этом году пошла в первый класс, став ученицей Ломоносовской школы. В браке с молодым Месхи актриса из исторической теленовеллы «Бедная Настя» пробыла недолго. Объясняя их развод, Климова намекнула, что она не могла вести себя, как жена декабриста, всюду сопровождая Месхи.

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Похоже, что вниманием прекрасного пола актер не обделен. Ему приписывали роман с бывшего женой солиста группы Uma2rman Сергея Кристовского. Поговаривали, что с Натальей Земцовой актера связывали особо теплые отношения. А теперь Гелу Месхи заметили в компании таинственной блондинки.

Бывший муж Екатерины Климовой посетил премьеру боевика «Либерея: Охотники за сокровищами» в столичном кинотеатре «Октябрь». 36-летнего Гелу Месхи сопровождала эффектная красотка высокого роста. Правда, актер не стал рассказывать о своей спутнице.

По материалам «СтарХит»