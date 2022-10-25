Пока мать борется с болезнью: дочь Заворотнюк намекнула, что вышла замуж

Более двух лет Анастасия Заворотнюк борется с тяжелой болезнью. Чтобы быть рядом с матерью дочь актрисы Анна вернулась из США.
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Из-за недуга артистки девушка даже отложила свою свадьбу. Правда, похоже, недавно Анна все же вышла замуж. Она сама рассказала об этом поклонникам в соцсети.
«Когда выйдете замуж, оставите свою фамилию или мужа?» — спросили у звездной наследницы.
«А может, я уже вышла», — заинтриговала она.
Личность избранника Заворотнюк-младшая по-прежнему предпочла оставить в тайне. На вопрос, кем он работает, она лаконично ответила — волшебником.
Напомним, Анна познакомилась с женихом в Америке во время учебы. Молодые люди начали встречаться на первом курсе, а закончив обучение вместе вернулись в Москву.
В 2021 году блогерша получила от возлюбленного предложение руки и сердца. Она приняла его, но отложила торжество из-за тяжелой болезни матери.