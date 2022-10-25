Пока мать борется с болезнью: дочь Заворотнюк намекнула, что вышла замуж

Более двух лет Анастасия Заворотнюк борется с тяжелой болезнью. Чтобы быть рядом с матерью дочь актрисы Анна вернулась из США.

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Из-за недуга артистки девушка даже отложила свою свадьбу. Правда, похоже, недавно Анна все же вышла замуж. Она сама рассказала об этом поклонникам в соцсети.

«Когда выйдете замуж, оставите свою фамилию или мужа?» — спросили у звездной наследницы.