Меладзе в Италии подобрал замену Брежневой: тоже блондинка, тоже хороша собой

Анна Седокова призналась, что 15 лет старалась забыть про свою работу в коллективе «ВИАГра», запрещая журналистам даже спрашивать про деятельность в коллективе.

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Однако сейчас, на фоне слухов о разводе Константина Меладзе с Верой Брежневой, неожиданно вспомнила про своего бывшего продюсера и связалась с ним, написав ему в Италию.

Продюсер оказался несказанно рад и возобновил сотрудничество с певицей. В настоящий момент они записывают новый клип на песню «Не оставляй меня, любимый». Напомним, в старом клипе на эту же композицию снималась Вера Брежнева.

Источник: Hello!