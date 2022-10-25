«Пилатес для малышей!»: молодая жена Петросяна раскрыла секцию, на которую отдала Вагана

Татьяна Брухунова с началом учебного года собиралась отдать сына Вагана в воскресную школу, где бы он стал учить армянский язык. Кроме того, в своем микроблоге жена юмориста Евгения Петросяна ответила на вопросы подписчиц, раскрыв на какие секции ходит ее сын.
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Татьяна Брухунова с сыном Ваганом. Фото: соцсети
«Ваган два раза в неделю ходит в бассейн. Он занимается там с тренером. Ему очень нравится это дело - стопроцентная рыба. Обожает плавать, нырять. И вообще на шестом занятии поплыл, что было для меня большим откровением. Потому что я, несмотря на свой водный знак и любовь к воде, очень плохо плаваю. И фактически не плаваю.
А что касается каких-то дополнительных секций, в три года, конечно, будут добавляться языки. Потом будет физическая нагрузка, мы сейчас в стадии обсуждения с педиатром, неврологом, ортопедом. А сейчас Ваган ходит на королевскую гимнастику, это такой пилатес для малышей», - отметила Брухунова.