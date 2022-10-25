«Все залито вином и кровью»: в квартире любовницы Шаляпина нашли игорный бизнес

Девушка Прохора Шаляпина Ольга Сан оказалась в весьма неприятной ситуации. В ее квартире с Санкт-Петербурге организовали запрещенный в России игорный бизнес.
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Покерный клуб в апартаментах телеведущей устроили люди, которым она сдала их. По словам Ольги, квартиру арендовала приятная семейная пара с детьми, однако в итоге в ней поселились совсем другие жильцы.
Это выяснилось, когда Сан начали звонить соседи с жалобами на шум.
«Я отправила туда риелтора. Она приехала и пришла в ужас. Сообщила мне, что в квартире очень грязно. Я сказала, что заключать договор с этими людьми не буду», — рассказала Ольга PROZVEZD.
Артистка две недели пыталась выселить жильцов, однако в итоге это смогли сделать полицейские. Нагрянув в квартиру правоохранители обнаружили там незаконную игорную деятельность.
«Как оказалось, там жило очень много людей, стояли покерные столы. Везде было грязно, мебель и холодильник были сломаны. Все вокруг было залито вином и даже, как мне показалось, кровью», — ужаснулась Сан.
Сейчас телеведущая наводит в квартире порядок. Свой ущерб она оценила в два миллиона рублей.