«Все залито вином и кровью»: в квартире любовницы Шаляпина нашли игорный бизнес

Девушка Прохора Шаляпина Ольга Сан оказалась в весьма неприятной ситуации. В ее квартире с Санкт-Петербурге организовали запрещенный в России игорный бизнес.

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Покерный клуб в апартаментах телеведущей устроили люди, которым она сдала их. По словам Ольги, квартиру арендовала приятная семейная пара с детьми, однако в итоге в ней поселились совсем другие жильцы.

Это выяснилось, когда Сан начали звонить соседи с жалобами на шум.