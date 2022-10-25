«Крохотные пальчики, пухляшка!»: Юдашкина подловила на фото дочку Агату от Максакова

Галина Юдашкина - многодетная мама. Она подарила своим родителем троих внуков. Вместе с мужем Петром Максаковым дизайнер детской одежды воспитывает двоих сыновей: Аркадия и Анатолия, а также дочку Агату Ариеллу.

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Свою последнюю беременность Галина Юдашкина тщательно скрывала от поклонников. О том, что в семье модельера Валентина Юдашкина пополнение многие узнали, когда наследница кутюрье показала свежее фото с новорожденной малюткой.