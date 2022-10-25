«Крохотные пальчики, пухляшка!»: Юдашкина подловила на фото дочку Агату от Максакова

Галина Юдашкина с Петром Максаковым, сыновьями Аркадием и Анатолием. Фото: mary.mois

Галина призналась, что ее дочурка уже распознает лица и на все реагирует.

Галина Юдашкина - многодетная мама. Она подарила своим родителем троих внуков. Вместе с мужем Петром Максаковым дизайнер детской одежды воспитывает двоих сыновей: Аркадия и Анатолия, а также дочку Агату Ариеллу.

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Свою последнюю беременность Галина Юдашкина тщательно скрывала от поклонников. О том, что в семье модельера Валентина Юдашкина пополнение многие узнали, когда наследница кутюрье показала свежее фото с новорожденной малюткой.

Галина Юдашкина показала дочку Агату Ариеллу. Фото: личный архив

В stories микроблога Галина Юдашкина поделилась фото с дочуркой, предусмотрительно скрыв ее личико. При этом в кадр попали пухлые пальчики малышки.

«Крохотные пальчики, пухляшка!», «Ну что за лапочка такая сладкая», «Милашка», «Ути-пути! Какая», - пишут фолловеры.

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