«Если рожать, то самой!»: 57-летняя Повалий отказалась от суррогатного материнства – Пугачева не пример

Таисия Повалий эмоционально отреагировала на вопрос журналистов о детях. Несмотря на то, что звезда отлично выглядит и проблемы в том, чтобы заиметь детей в серьезном возрасте уже нет, певица категорически отвергла идею суррогатного материнства.

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«Вы знаете, сколько мне лет? Какие могут быть дети?» - возмутилась Таисия Повалий в беседе с корреспондентом сайта prozvezd.info.

А когда журналист вспомнил про 73-летнюю Аллу Пугачеву, которая 9 лет назад стала мамой двойняшек, Таисия Повалий заявила, что ей претит такой способ стать родительницей.