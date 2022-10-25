«Лиз, какое же чудо!»: экс-пассия Прилучного залюбовалась сыном Арзамасовой в милой пижамке

Лиза Арзамасова с Ильей Авербухом и сыном Левушкой. Фото: личный архив

Мирослава Карпович похвалила маленького Левушку, заметив, как тот уверенно стоит на крепких ножках.

Мирослава Карпович вместе с Лизой Арзамасовой снималась в ситкоме «Папины дочки». Поэтому актрисы общаются до сих пор. Экс-пассия «мажора» Павла Прилучного залюбовалась сынишкой Елизаветы на свежих кадрах, которая та опубликовала в своем микроблоге. 

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Маленький Левушка, которого Арзамасова родила от хореографа Ильи Авербуха, уже временно стоит на крепких ножках, пританцовывает и даже поет песенки: лопочет на своем и агукает.

«Какое же Чудо Лиз! Ну чудо», - отметила Мирослава.

Кстати, ранее Павел Прилучный дал понять, что для него Мирослава Карпович была подругой, которая помогла ему пережить депрессию после развода с Агатой Муцениеце.

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