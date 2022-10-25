«Лиз, какое же чудо!»: экс-пассия Прилучного залюбовалась сыном Арзамасовой в милой пижамке

Мирослава Карпович вместе с Лизой Арзамасовой снималась в ситкоме «Папины дочки». Поэтому актрисы общаются до сих пор. Экс-пассия «мажора» Павла Прилучного залюбовалась сынишкой Елизаветы на свежих кадрах, которая та опубликовала в своем микроблоге.

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Маленький Левушка, которого Арзамасова родила от хореографа Ильи Авербуха, уже временно стоит на крепких ножках, пританцовывает и даже поет песенки: лопочет на своем и агукает.