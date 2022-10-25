Газманов признался в тихом пристрастии: смотрит на Арзамасову и получает удовольствие

Кто бы мог подумать, что сын Олега Газманова Родион неровно дышит к жене Ильи Авербуха Елизавете Арзамасовой.
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Оказывается, он с удовольствием наблюдает за шоу Первого канала «Ледниковый период» только ради нее. Об этом певец рассказал во время стрима с поклонниками.
По словам артиста, он не очень-то любит такие проекты и сам не хотел бы в них участвовать, но Елизавета Арзамасова действительно покорила его сердце.
Что говорить, артистка действительно очень грациозна и хороша собой! Понять холостого Родиона Газманова можно.