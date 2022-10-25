Газманов признался в тихом пристрастии: смотрит на Арзамасову и получает удовольствие

Родион и Олег Газмановы.

Родион и Олег Газмановы. Фото: Global Look Press

Родион Газманов не может глаз оторвать от грациозного катания на льду жены Ильи Авербуха.

Кто бы мог подумать, что сын Олега Газманова Родион неровно дышит к жене Ильи Авербуха Елизавете Арзамасовой.

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Оказывается, он с удовольствием наблюдает за шоу Первого канала «Ледниковый период» только ради нее. Об этом певец рассказал во время стрима с поклонниками.

По словам артиста, он не очень-то любит такие проекты и сам не хотел бы в них участвовать, но Елизавета Арзамасова действительно покорила его сердце.

Что говорить, артистка действительно очень грациозна и хороша собой! Понять холостого Родиона Газманова можно.

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