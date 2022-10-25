«Вагаша к маме прильнул!»: Брухунова умилила нежным фото с сынишкой от Петросяна

Татьяна Брухунова редко балует подписчиков в своем микроблоге снимками с сыном Ваганом. Ранее жена юмориста Евгения Петросяна дала понять, что с началом учебного года запишет мальчугана в воскресную школу, где он будет учить армянский язык. Так, Брухунова подметила, что их с Евгением Вагановичем сын должен знать культуру и традиции предков.
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Татьяна Брухунова с сыном Вагашей в Подмосковье. Фото: соцсети
В своем микроблоге Татьяна Брухунова показала памятное фото, которое было сделано в Подмосковье. На снимке жена Евгения Петросяна запечатлена в обнимку с сынишкой. Вагана прильнул к маме, спрятав голову у нее на груди. А Татьяна нежно прижала к сердцу малыша, одарив его материнской теплотой.
«Такие милые», «Сладкий мальчик», «Вагаша к маме прильнул!», «Лапулька!», «Как хорошо в детстве», «Дача, свежий воздух! Красота», «Тоже сразу на природу захотелось», - пишут фолловеры.