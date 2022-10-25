«Вагаша к маме прильнул!»: Брухунова умилила нежным фото с сынишкой от Петросяна

Татьяна Брухунова редко балует подписчиков в своем микроблоге снимками с сыном Ваганом. Ранее жена юмориста Евгения Петросяна дала понять, что с началом учебного года запишет мальчугана в воскресную школу, где он будет учить армянский язык. Так, Брухунова подметила, что их с Евгением Вагановичем сын должен знать культуру и традиции предков.

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