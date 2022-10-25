«Хочет одного»: Катина с округлившимся животом вышла в свет с мужем-миллионером

Экс-участница коллектива «Тату» Лена Катина вышла в свет со своим мужем-миллионером, засветившись на премьере приключенческого фильма «Либерея: Охотники за сокровищами».

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Напомним, избранником артистки является сооснователь и генеральный директор CloudPayments (процессинговый центр для обработки платежей) Дмитрий Спиридонов. Они не скрывают от публики, что бизнесмен борется с раком.

Как пишет КП, у Лены Катиной был заметно округлившийся животик, который она старательно прятала под свободной одеждой. Комментировать свое положение певица отказалась.