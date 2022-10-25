«Скромняга!»: беременная Фахрийе Эвджен показала, как ее сын Каран учит цифры

Фахрийе Эвджен взяла на себя все хлопоты по домашнему обучению сына. Тем временем Бурак Озчивит пропадает на съемках сериала «Основание Осман».

Жена актера, узнав о беременности, покинула проект «Альпарслан», снова уйдя в декретный отпуск. Пока Фахрийе не родила, у нее есть время позаниматься с сыном.

Так, беременная жена Озчивита показала, как их сынишка учит цифры. Трехлетний Каран аккуратно выводил на доске единичку, практикуясь в написании этой цифры.

Причем малыш явно стеснялся и постоянно оборачивался, поглядывая на маму, как будто спрашивая - правильно ли.

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