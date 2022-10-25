«Сестру Брежневой позабыл!»: жена Цекало в бикини на тесемках заняла позу в приседе на пляже

В кулуарах шептались, что Александр Цекало бросил свою теперь уже бывшую жену - 37-летнюю Викторию Галушко, ради молодой пассии. Избранницей продюсера стала Дарина Эрвин. Большую часть времени нынешняя супруга Цекало проводит в Штатах.

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Эрвин то и дело публикует фото в мини-бикини, щеголяя своей подтянутой стройной фигурой. Так, на пляже Дарина позировала в купальнике, заняв позу в приседе. Жена Цекало засветила стройные бедра и упругие формы на зависть.