«Напишите на бумаге и сожгите»: Володина научила классному ритуалу для счастливого будущего

С 25 октября по 10 ноября, по словам ведущей, идет «коридор затмений» и нужно воспользоваться его энергией для осуществления своих желаний.

«Напишите на бумаге от руки все свои страхи, прямо сейчас утром. Даже если сидят очень глубоко, и облечь в слова немыслимо, все равно заставьте себя написать.

Потом подумайте, какую личную жертву принесете, чтобы эти страхи остались запечатаны на бумаге навсегда. От чего откажетесь, какие усилия приложите, какие желания и слабости отодвинете ради того, чтобы этот внутренний груз покинул вас», - рассказала о ритуале Василиса Володина.

Она заметила, что у каждого человека должна быть своя жертва, но именно жертва. Если просто отказаться от сладкого на несколько дней, то это не сработает.

«Сожгите бумажку со страхами. Лучше на черной свече, но можно любым способом», - посоветовала астролог.

В это время необходимо ловить «эмоцию затмения», важно физически почувствовать, как страхи уходят. Если не получится – ритуал не сработает. Затем пепел от бумаги нужно развеять и начать действовать – приступить к реализации обещанного.