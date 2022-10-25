Седокова призналась, что связалась с брошенным в Италии Меладзе: что он ответил певице

Анна Седокова.

Анна Седокова. Фото: Global Look Press

Анна Седокова долгие годы старалась забыть «ВИА Гру».

Анна Седокова в настоящий момент покинула своего молодого мужа Яниса Тимму в Америке и приехала в Россию. Здесь артистка хочет подзаработать. Судя по всему, звезда решила вспомнить, что она певица после длительного отдыха в Майами.

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Анна Седокова не стала мудрить и намеревается возродить былые хиты «ВИА Гры». В частности, знаменитость хочет выкупить права на песню «Не оставляй меня, любимый» у Константина Меладзе, который сейчас проживает в Италии и несколько подзабыт публикой. Композитор и продюсер обрадовался экс-солисте.

«Отличная идея!» - отреагировал он на предложение выкупить композицию.

Седокова считает, что Меладзе это важно – чтобы его песни продолжали жить. Они вместе переработали композицию и в октябре планируют выпустить клип на нее.

Отметим, что ранее Анатолий Цой заявлял, что Константин Меладзе разрешает бывшим участницам коллектива «ВИА Гра» петь ее бессменные хиты бесплатно.

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