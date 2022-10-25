Кружево цвета хурмы на аппетитном бюсте: Севастьянова в одном белье позировала для горячего фото

Каролина Севастьянова удивила своих поклонников неожиданными кадрами в одной кружевной сорочке. Звезда спорта, конечно, любит показывать свои формы, но чаще делает это, облачаясь в купальник или просто коротенький наряд с декольте. А тут – что-то новенькое.

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