Лобода засветила место своего проживания: за окном пальмы и солнце – явно не Латвия

Светлана Лобода старательно соблюдает конспирацию, не разглашая места своей нынешней дислокации после побега из России.

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Известно, что у артистки в собственности есть недвижимость в Латвии и на Мальте. И, когда в СМИ написали, что звезда перебралась именно на островное государство, за нее вдруг яростно вступилась подруга Нателла Крапивина, которая категорически опровергла данный факт. И вообще заявила, что это неправда – дескать откуда вы взяли, что у нее там квадратные метры.

Однако в личном блоге Лобода нечаянно засветила вид из своего окна, где хорошо видно, что в эту осеннюю пору за окном солнечно, зелено и даже виднеются пальмы. То есть явно это не Латвия и не Украина. Да и список стран Европы с такими пейзажами резко сократился. К слову, пальмы на Мальте растут.