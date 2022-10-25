Лицо государственного банка: сбежавший из страны Семен Слепаков продолжает зарабатывать в России

Комик и бард Семен Слепаков вошел в число знаменитостей, покинувших страну. Он, как и многие, выбрал местом своего нового жительства Израиль, однако не забыл про Россию и периодически высказывается в ее адрес, используя язык творчества.

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Недавно выплыли размеры гонораров, которые Слепаков получал, работая на российском телевидении. Возмущению многих нет предела – миллионы в день мало кому удается заколачивать. К тому же, Слепаков, уехав из страны, продолжает зарабатывать. Об этом рассказал Эдгард Запашный, от взгляда которого не ускользнула реклама с беглецом Слепаковым.