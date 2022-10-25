Володина назвала точную дату: этот день может стать поворотным в вашей жизни

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Именно 25 октября можно предпринять те действия, на которые раньше не решались, однако нужно четко осознавать, что эти перемены, скорее всего, могут стать непредсказуемыми. Далее все за вас будет решать судьба, а не вы сами.

8 ноября тоже можно совершить важное действие. Если давно хотели, но не могли расстаться с каким-то человеком или вредной привычкой, то можно это сделать в данный день – точно получится.

По мнению Володиной, «коридор затмений» отразится на всех по-разному. Больше всего он повлияет на Тельцов и Скорпионов.