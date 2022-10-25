Лобода показала целлюлит на своих ногах: опустилась, но пытается стать прежней

Светлана Лобода после отъезда из России запустила себя из-за апатии, которая на нее навалилась. Певица не скрывает, что ей пришлось кардинально поменять свой образ жизни.

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Первое время звезда показывалась перед поклонниками без макияжа, маникюра, непричесанной. Люди стали замечать на ее лице признаки старения в виде птоза и мимических морщин. Судя по всему, отсутствие бьюти-специалистов сказывается, ведь далеко не все знаменитости умеют ухаживать за собой самостоятельно.

К этой проблеме добавился целлюлит, с которым сейчас Лобода пытается справиться.