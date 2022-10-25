Новости шоу-бизнеса: в какой стране объявился Никита Пресняков, Наргиз матом бросилась на Филиппа Киркорова, дочь Сергея Бодрова ждет ребенка

Долина разнесла молодую певицу

Лариса Долина раскритиковала очередную начинающую певицу. В шоу «Битва поколений» народная артистка вступила в дискуссию с MIA BOYKA. Но на этот раз не о музыке, а о русском языке. Звезде не понравилось, что девушка употребила слово «затащил».