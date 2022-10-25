Новости шоу-бизнеса: в какой стране объявился Никита Пресняков, Наргиз матом бросилась на Филиппа Киркорова, дочь Сергея Бодрова ждет ребенка

Вскрылось местонахождение сбежавшего внука Пугачевой
Старший внук Аллы Пугачевой, певец Никита Пресняков покинул Россию вскоре после объявления о частичной мобилизации. Долгое время поклонники гадали, в какой стране осел артист. Накануне вскрылось, что сын Орбакайте благополучно обосновался в США. Он был замечен в одном из ночных клубов Лос-Анджелеса.
Никита Пресняков. Фото: Global Look Press
Долина разнесла молодую певицу
Лариса Долина раскритиковала очередную начинающую певицу. В шоу «Битва поколений» народная артистка вступила в дискуссию с MIA BOYKA. Но на этот раз не о музыке, а о русском языке. Звезде не понравилось, что девушка употребила слово «затащил».
«Затащил или вытащил? Я хочу понять, что Мия имеет в виду под словом «затащил». Может, все-таки вытащил?» - разбиралась Долина.
MIA BOYKA. Фото: Global Look Press
Пугачева возглавила рейтинг самых влиятельных
Несмотря на то, что Алла Пугачева давно не поет и вообще переехала в Израиль всей семьей, она смогла войти в Топ-10 самых влиятельных музыкантов России. Рейтинг составил исследовательский холдинг «Ромир».
Алла Пугачева. Фото: Global Look Press
Дочь Бодрова беременна
24-летняя дочь Сергея Бодрова Ольга ждет первенца. Актриса уже не в силах скрыть внушительный животик и, скорее всего, станет мамой уже до конца этого года, либо в самом начале следующего.
Ольга Бодрова. Фото: Global Look Press
Наргиз назвала Киркорова «понаехавшим в Узбекистан»
Наргиз Закирова в своем микроблоге матом прокомментировала грядущий концерт Филиппа Киркорова в Узбекистане. Она показала видео с афишей и назвала артиста «понаехавшим».