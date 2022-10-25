Без банкета в дорогом ресторане: Ким Кардашьян скромно отпраздновала 42-летие

Дочери Крис Дженнер – Ким Кардашьян – в этом году исполнилось 42 года. Знаменитость выбрала непривычное для празднования место – кафе быстрого питания. Об этом именинница поведала в личном микроблоге.

Бывшая жена Канье Уэста оказалась в закусочной In-N-Out Burger в Лос-Анджелесе. Хотя изначально Ким хотела зажечь с гостями в роскошном ресторане высокой итальянской кухни, где звучали бы хиты лауреата Грэмми в живом исполнении.

Но вместо этого Кардашьян в наряде с карнавальными перьями посетила закусочную с бургерами и куриными крыльями.