Без банкета в дорогом ресторане: Ким Кардашьян скромно отпраздновала 42-летие

Дочери Крис Дженнер – Ким Кардашьян – в этом году исполнилось 42 года. Знаменитость выбрала непривычное для празднования место – кафе быстрого питания. Об этом именинница поведала в личном микроблоге.
Бывшая жена Канье Уэста оказалась в закусочной In-N-Out Burger в Лос-Анджелесе. Хотя изначально Ким хотела зажечь с гостями в роскошном ресторане высокой итальянской кухни, где звучали бы хиты лауреата Грэмми в живом исполнении.
Но вместо этого Кардашьян в наряде с карнавальными перьями посетила закусочную с бургерами и куриными крыльями.
Ким Кардашьян в закусочной. Фото: соцсети звезды
Все дело в том, что во время полета на частном джете стоимостью 72 миллиона долларов семье Дженнер-Кардашьян пришлось экстренно сесть до прибытия в пункт назначения. Из-за неблагоприятных погодных условий пилот посадил самолет, увы, не в сказочной резиденции Dolby Live в Park MGM.
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