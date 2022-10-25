Какие большие мальчишки! Звезда Comedy Woman Наталия Медведева впервые показала сыновей

Звезда шоу Comedy Woman Наталия Медведева долго скрывала своих детей от публичности. Если и рассказывала о личном, то на снимках прятала лица детей. Но на этот раз актриса решила перестать закрываться и впервые показала свое счастье материнства так открыто.

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В выходные Медведева с мужем и старшими детьми сходили в цирк. Фото семейного выхода в свет артистка запостила в микроблоге. На снимке – уже такие большие мальчишки – семилетний Илья и четырехлетний Тимофей.