Какие большие мальчишки! Звезда Comedy Woman Наталия Медведева впервые показала сыновей

Звезда шоу Comedy Woman Наталия Медведева долго скрывала своих детей от публичности. Если и рассказывала о личном, то на снимках прятала лица детей. Но на этот раз актриса решила перестать закрываться и впервые показала свое счастье материнства так открыто.
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В выходные Медведева с мужем и старшими детьми сходили в цирк. Фото семейного выхода в свет артистка запостила в микроблоге. На снимке – уже такие большие мальчишки – семилетний Илья и четырехлетний Тимофей.
«Наша банда! Правда, не вся! Ходили в цирк на Цветном в субботу, самого маленького члена семьи оставили дома», - рассказала звезда. И пообещала: «Начну вас наконец знакомить со своей семьей ближе».
Наталия Медведева с мужем и детьми. Фото: соцсети
В июле Медведева стала мамой в третий раз. Таланту конспирации актрисы стоит только позавидовать – для многих рождение ребенка стало неожиданностью, ведь все 9 месяцев звезда скрывала беременность!