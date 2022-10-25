«Мы это проговаривали»: Галкин* подготовился к смерти Пугачевой

«У меня маленькие дети, я перед ними чувствую ответственность. На мне – особая ответственность. Разница наша с Аллой в возрасте налагает на меня двойную ответственность. И мы это проговаривали. Я себя стараюсь беречь», - рассказывал шоумен Ирине Шихман в интервью на YouTube.

Поэтому с появлением детей Пугачева отошла от шоу-бизнеса, все больше сосредотачиваясь на воспитании сына и дочки.

«Алла сознательна, она больше уделяет внимания сейчас детям, чем я, пытается с ними проводить больше времени. Она часто говорит: «Я хочу их успеть чему-то научить», - рассказывал шоумен.

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В настоящее время ничего не поменялось – Примадонна все так же занята заботами о детях. А вот Галкин* в новых реалиях перестал себя беречь – работает на износ. Недавно объявил о больших весенних гастролях по США и целый месяц будет колесить по Штатам, а также заедет в Канаду.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента