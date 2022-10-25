Дорвалась до маминой косметики: Лиана Шульгина показала повзрослевшую внучку Валерии

Юные дочери звезд шоу-бизнеса с детства окружены дорогими нарядами модных домов всего мира. Они видят брендовую косметику своих мам, которым и хотят подражать.

Блогер и жена младшего сына певицы Валерии – Лиана Шульгина – со своей годовалой дочкой общается как с подружкой. Малышку Селин стали увлекать не только куклы, но и мамины духи с помадами.

Лиана решила похвастаться перед поклонниками новым пакетом люксовой косметики. А распаковку женских радостей она провела вместе с наследницей.