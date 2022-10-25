«Неподготовленный человек этого не выдержит»: Никита Пресняков пожаловался на прессинг

Старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков принял участие в YouTube-шоу «Музлофт». С ведущим они пообщались о шоу «Маска», музыке, учебе и жизни артиста.

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Певец рассказал о давлении общества, с которым ему пришлось столкнуться. Артист подчеркнул, что такой прессинг, через который он прошел, выдержит не каждый.

«Если мне с кем-нибудь поменяться местами, то неподготовленный человек этого не выдержит. Треснет что-то», - заверил артист.

Всю жизнь ему приходилось доказывать, что он – самостоятельная творческая единица и пробился сам, а не за счет звездных родственников. И по сей день, когда уже доказал, что талантлив и в музыке, и на подмостках, он все равно вынужден сталкиваться с предвзятостью.