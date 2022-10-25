Взялся за старое? Трэвиса Скотта вновь заподозрили в измене Кайли Дженнер

На днях в личном микроблоге модели Рожан Кар появилось видео с музыкантом Трэвисом Скоттом. Вскоре девушка удалила ролик.
Но поклонники американского исполнителя успели связать это с возможной изменой Трэвиса Скотта своей возлюбленной Кайли Дженнер. Напомним, в прошлом знаменитость запятнал себя скандалом, где его обвинили в неверности.
И вот вновь та же девушка и те же отрицания знакомства с ней со стороны музыканта. Трэвис заявил, что не знает модель. А вот возможная любовница Скотта утверждает, что именно певец попросил ее не говорить об их связи.
Рожан Кар. Фото: соцсети звезды
К слову, Кайли и Трэвиса связывают не только романтические отношения, но и двое детей. Как и российский шоумен Тимати, Трэвис Скотт не стал обременять себя узами брака. При этом поклонники считают обоих артистов хорошими отцами.
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