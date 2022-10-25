Взялся за старое? Трэвиса Скотта вновь заподозрили в измене Кайли Дженнер

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт. Фото: соцсети звезд 

Зарубежный артист в очередной раз дал повод считать себя неверным партнером.

На днях в личном микроблоге модели Рожан Кар появилось видео с музыкантом Трэвисом Скоттом. Вскоре девушка удалила ролик. 

Но поклонники американского исполнителя успели связать это с возможной изменой Трэвиса Скотта своей возлюбленной Кайли Дженнер. Напомним, в прошлом знаменитость запятнал себя скандалом, где его обвинили в неверности.

И вот вновь та же девушка и те же отрицания знакомства с ней со стороны музыканта. Трэвис заявил, что не знает модель. А вот возможная любовница Скотта утверждает, что именно певец попросил ее не говорить об их связи.

Рожан Кар. Фото: соцсети звезды 

К слову, Кайли и Трэвиса связывают не только романтические отношения, но и двое детей. Как и российский шоумен Тимати, Трэвис Скотт не стал обременять себя узами брака. При этом поклонники считают обоих артистов хорошими отцами.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

 

Читайте также

Подписывайтесь на наш канал  