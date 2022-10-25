Взялся за старое? Трэвиса Скотта вновь заподозрили в измене Кайли Дженнер

На днях в личном микроблоге модели Рожан Кар появилось видео с музыкантом Трэвисом Скоттом. Вскоре девушка удалила ролик.

Но поклонники американского исполнителя успели связать это с возможной изменой Трэвиса Скотта своей возлюбленной Кайли Дженнер. Напомним, в прошлом знаменитость запятнал себя скандалом, где его обвинили в неверности.

И вот вновь та же девушка и те же отрицания знакомства с ней со стороны музыканта. Трэвис заявил, что не знает модель. А вот возможная любовница Скотта утверждает, что именно певец попросил ее не говорить об их связи.