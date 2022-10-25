«Какая-то субстанция»: Шахназаров размазал Красовского за детей

Телеведущий Антон Красовский допустил чудовищное высказывание во время эфира в адрес украинских детей, за что получил в ответ от коллег и обычных людей волну негодования и осуждения. Его начальник Маргарита Симоньян сочла правильным отстранить от работы. Сам журналист поспешил дважды извиниться.

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал «Звездная пыль»

Однако, обсуждать Красовского после этого не перестали. Высказался и Михаил Шахназаров, ведущий программы «Полны абзац». Он рассказал о недопустимости подобных заявлений.

«Если какая-то субстанция говорит о том, что детей надо сжигать и топить, мне просто комментировать не охота. Одно могу сказать от себя: три раза редакция Антона Красовского предлагала мне прийти на интервью. Я им отказал из-за фигуры ведущего и сказал, открыто, почему я к ним не пойду. И моя совесть чиста. С этим меня никогда ничего не связывало, я не пересекался и никогда не пересекусь. Тема Антона Красовского для меня закрыта давно, у меня есть чуйка и критическое мышление», - размазал коллегу Шахназаров.

Соведущая согласилась с Шахназаровым, что сейчас очень важно не превратиться в оппонентов и не расчеловечиться.