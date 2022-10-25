Алла Пугачева и Максим Галкин* решили судьбу своего замка в деревне Грязь

Как сообщает Telegram-канал «Немалахов», Галкин* и Пугачева решили судьбу своего жилья. Продавать его они не будут, а начнут использовать как дачу – жить за границей, а в Грязь прилетать, как в отпуск, пишут админы канала со ссылкой на неназванные источники.

Также сообщается, что за замком ведется внимательный присмотр как со стороны прислуги, долгие годы служащей семейству, так и со стороны старшей дочки Примадонны, певицы Кристины Орбакайте.

* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента