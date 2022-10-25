Новое безумие: Канье Уэст решил создать собственный город

Рэп-исполнитель Канье Уэст в последнее время не перестает удивлять публику. Теперь создатель бренда Yeezy намерен возводить города.
В планах у зарубежного артиста изменить мир. Команда Канье уже отправила несколько заявок на регистрацию товарных знаков, в том числе собственной «вселенной» Yecosystem.
Исполнитель готов построить город с магазинами и жилыми домами. Строительство первого из них придется на ноябрь этого года.
«Он пытается сделать что-то, о чем люди даже не могли подумать. Он пытается воплотить это в жизнь», — отметили в Rolling Stone.
Напомним, ранее Канье Уэст изменил слоган движения Black Lives Matter. Знаменитость выпустил собственную коллекцию одежды, которая стала символом значимости «белых» людей. Многие сторонники Black Lives Matter не поняли артиста. А некоторые и вовсе назвали поступок Йе оскорблением афроамериканцев.
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