Новое безумие: Канье Уэст решил создать собственный город

Рэп-исполнитель Канье Уэст в последнее время не перестает удивлять публику. Теперь создатель бренда Yeezy намерен возводить города.

В планах у зарубежного артиста изменить мир. Команда Канье уже отправила несколько заявок на регистрацию товарных знаков, в том числе собственной «вселенной» Yecosystem.

Исполнитель готов построить город с магазинами и жилыми домами. Строительство первого из них придется на ноябрь этого года.