«Платон не крещен»: Собчак открестилась от кумовства с Красовским

Журналистка Ксения Собчак, как и многие в эти дни, пришла в ужас от заявления коллеги Антона Красовского про украинских детей. Однако, ей быстро напомнили, что скандальный телеведущий – вообще-то крестный ее сына Платона.
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Собчак не стала отмалчиваться и заявила, что сына в религию не приводила. И открестилась от кумовства с Антоном Красовским.
«Платон не крещен вообще. Антон — крестный отец сына моей коллеги Ксении Соколовой, она сама об этом, собственно, рассказала Свете Рейтер в ее очерке о Красовском. Поэтому я посчитала возможным это написать», - поспешила обелиться звезда у себя в Telegram.