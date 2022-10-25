«Платон не крещен»: Собчак открестилась от кумовства с Красовским

Ксения Собчак с сыном

Ксения Собчак с сыном. Фото: соцсети

После скандальных слов журналиста Ксения решила прояснить религиозную связь.

Журналистка Ксения Собчак, как и многие в эти дни, пришла в ужас от заявления коллеги Антона Красовского про украинских детей. Однако, ей быстро напомнили, что скандальный телеведущий – вообще-то крестный ее сына Платона.

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Собчак не стала отмалчиваться и заявила, что сына в религию не приводила. И открестилась от кумовства с Антоном Красовским.

«Платон не крещен вообще. Антон — крестный отец сына моей коллеги Ксении Соколовой, она сама об этом, собственно, рассказала Свете Рейтер в ее очерке о Красовском. Поэтому я посчитала возможным это написать», - поспешила обелиться звезда у себя в Telegram.

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