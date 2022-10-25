«Просто убегаю»: Ида Галич рассказала, как спасается во время эмоционального выгорания

Ида Галич

Ида Галич. Фото: соцсети знаменитости 

Телеведущая поделилась простыми действиями, которые помогут прийти в себя.

Блогер Ида Галич искренне общается со своими поклонниками в личном микроблоге. Недавно знаменитость подсказала фанатам, как справляться с унынием и легкой тревожностью.

Широкая улыбка почти никогда не сходит с лица жизнерадостной Иды. Однако и у Галич случаются неприятности, а также возникает страх за будущее в непростое время. Телеведущая привыкла откровенно говорить со своей аудиторией. И недавно в личных социальных сетях подруга Насти Ивлеевой завела разговор об эмоциональном выгорании.

«Сбегаю. Вот просто убегаю к себе на старую квартиру. Это для меня лучшая подзарядка. В идеале отпуск, но несколько часов с собой наедине тоже могут помочь. Горячая ванная, вкусная еда и пара серий какого-нибудь классно сериала... И я почти как новенькая», – призналась Ида.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

Читайте также

Подписывайтесь на наш канал  