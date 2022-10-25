«Просто убегаю»: Ида Галич рассказала, как спасается во время эмоционального выгорания

Блогер Ида Галич искренне общается со своими поклонниками в личном микроблоге. Недавно знаменитость подсказала фанатам, как справляться с унынием и легкой тревожностью.

Широкая улыбка почти никогда не сходит с лица жизнерадостной Иды. Однако и у Галич случаются неприятности, а также возникает страх за будущее в непростое время. Телеведущая привыкла откровенно говорить со своей аудиторией. И недавно в личных социальных сетях подруга Насти Ивлеевой завела разговор об эмоциональном выгорании.