«Просто убегаю»: Ида Галич рассказала, как спасается во время эмоционального выгорания

Блогер Ида Галич искренне общается со своими поклонниками в личном микроблоге. Недавно знаменитость подсказала фанатам, как справляться с унынием и легкой тревожностью.
Широкая улыбка почти никогда не сходит с лица жизнерадостной Иды. Однако и у Галич случаются неприятности, а также возникает страх за будущее в непростое время. Телеведущая привыкла откровенно говорить со своей аудиторией. И недавно в личных социальных сетях подруга Насти Ивлеевой завела разговор об эмоциональном выгорании.
«Сбегаю. Вот просто убегаю к себе на старую квартиру. Это для меня лучшая подзарядка. В идеале отпуск, но несколько часов с собой наедине тоже могут помочь. Горячая ванная, вкусная еда и пара серий какого-нибудь классно сериала... И я почти как новенькая», – призналась Ида.
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