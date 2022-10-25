Откровенность на грани: Лорак зашторила телеса в нижнем белье, но грузное бедро скрыть не удалось

Звезда российской и украинской эстрады Ани Лорак прервала многомесячное молчание и заявила, что продолжит выступать. В подтверждение этому она представила гастрольный график по Европе, но прогадала: соотечественники из Незалежной постарались сорвать ей тур по Германии. Звезда не стала отчаиваться и записала новую песню на русском языке, а вскоре представила и клип.
Ани Лорак. Фото: соцсети
В своем микроблоге Лорак поделилась кадрами со съемок клипа. Его звезда снимала в жаркой стране, примерив на себя образ длинноволосой красавицы в полупрозрачных одеждах. На нижнее белье Лорак накинула ткань наподобие шторы, но оставила массивное бедро открытым. Сверкая пышными телесами, артистка напомнила публике, что знаменита не только своим вокалом.