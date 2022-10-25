«Распушивши хвост»: Кушанашвили сделал заявление о возвращении Галкина* в Грязь

После бегства Максима Галкина* и Аллы Пугачевой в Израиль многих заинтересовала судьба замка звезд в деревне Грязь. Артисты, по слухам, выставили его на продажу, запросив миллиард рублей. Но пока покупатель не нашелся. А накануне в Сети заговорили, что владелец архитектурного роскошества вскоре вернется, «поджавши хвост», нужно только подождать.
Защитник звездной четы, журналист Отар Кушанашвили не смолчал после очередного упоминания Галкина* и Пугачевой в прессе. Скандальный обозреватель сделал заявление о возвращении шоумена в своем Telegram, приправив высказывание крепким словцом, которое, по понятным причинам, привести дословно мы не можем.
«Как бы я хотел иметь возможность так «поджать хвост». Кто готов поспорить, что Максим туда вернется? Придется писать «распушивши хвост», - заявил обозреватель.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента