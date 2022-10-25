«Распушивши хвост»: Кушанашвили сделал заявление о возвращении Галкина* в Грязь

После бегства Максима Галкина* и Аллы Пугачевой в Израиль многих заинтересовала судьба замка звезд в деревне Грязь. Артисты, по слухам, выставили его на продажу, запросив миллиард рублей. Но пока покупатель не нашелся. А накануне в Сети заговорили, что владелец архитектурного роскошества вскоре вернется, «поджавши хвост», нужно только подождать.