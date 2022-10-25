Бросил жену в России, отрывается с красоткой в клубе: беглый Никита Пресняков засветился в ночном заведении Лос-Анджелеса

Старший из внуков Аллы Пугачевой, певец Никита Пресняков обнаружился в Штатах. Туда он направился после объявления частичной мобилизации в стране. Пресса выяснила, что артист пешком пересек российско-эстонскую границу. Сам он никак не комментирует свое бегство.

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Тем временем, Никита объявился в Лос-Анджелесе. Музыкант весело проводит время и тусуется с друзьями в одном из местных клубов. Кадры с вечеринки оказались в распоряжении у Алены Жигаловой, которые она разместила в своем Telegram.

Примечательно, что рядом с Никитой замечена таинственная незнакомка. В то время как на родине Пресняков оставил свою молодую жену Алену Краснову – суд по всему, музыкант не был готов так быстро покинуть страну и не позаботился о семье.