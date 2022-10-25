31-летняя жена Александра Цекало снялась на пляже в мини-бикини (фото)

Супруга продюсера Александра Цекало Дарина Эрвин в понедельник опубликовала в соцсети фото, снятое на пляже в американском городе Форт Лодердейл, штат Флорида.

На снимке 31-летняя актриса и художница красуется в черном мини-бикини, а руках держит свою любимую собачку. «Фигурка просто шедевр», «у вас удивительные ноги», «красиво всё» - посыпались на девушку комплименты.

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