Когда поняла, что слишком откровенно: прикусив губу, Валя Карнавал схватила себя за выпрыгивающую грудь

20-летняя певица и тиктокерша Валя Карнавал, настоящее имя которой – Валентина Карнаухова, устроила ночную фотосессию на улице. Красавица для этого выбрала одежду не по сезону, но подписчикам понравилось: наряд оказался столь откровенный, что, похоже, сама Валя испытала неловкость, что перегнула.

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Наряд состоял из двух элементов – топа на молнии и тонюсеньких лямках и удлиненного кардигана, замок которого предательски расползся в стороны, обнажая талию. На одном из фото Валя схватилась за выпрыгивающую из экстремального декольте грудь, прикусив губу.

«Боже, она богиня!», «Валентина, вы просто идеальны», «Красоточка!», «Вау!», «Самая!», «Какая красивая», «Невероятная», «Самая красивая», Красотка наша», «Огонь», - комментируют фанаты.