«Заслуживает как никто другой». Близкая подруга Филиппа Киркорова – об одиночестве поп-короля

Приятельница исполнителя Филиппа Киркорова прокомментировала личную жизнь знаменитости после развода с Аллой Пугачевой.

Киркоров воспитывает двоих детей, но о даме его сердца никто из поклонников не слышал. Некоторые переживают за любимого исполнителя. Однако подруга Киркорова просит не считать одиночество Филиппа Бедросовича трагедией.

«Захочет Филипп — женится! И ни у кого не спросит! А почему Саша Серов не женится? Потому что не встретил свою любовь. Это же не схема или математическая формула, которую можно просчитать. Любовь — это счастье, которое послано Богом. Не мы за Бога решаем. Всему свое время. Не зря же говорят в народе: «Любовь нечаянно нагрянет». Я лично уверена, что Бог обязательно пошлет Филиппу большую любовь. Он ее заслуживает как никто другой. И Филипп будет самым лучшим мужем. Он — мечта каждой женщины», – отметила подруга Киркорова.